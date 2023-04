Del Genio: “Napoli-Milan, per noi non cambia Nulla. Immaginate questa situazione”

Paolo Del Genio, giornalista vicino ai fatti di casa Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida Champions contro il Milan.

Paolo Del Genio, noto giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo alla partita di Champions tra Napoli e Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club partenopeo. Nonostante il Milan abbia segnato un gol all’andata, Del Genio ritiene che il Napoli sia una squadra più forte e che cercherà di dimostrarlo anche in questa importante competizione.

Tuttavia, il giornalista ha voluto sottolineare che l’esito della partita non avrà alcuna conseguenza sul giudizio complessivo della stagione del Napoli. Al contrario, per il Milan l’eliminazione ai quarti di Coppa rappresenterebbe un fallimento per questa annata.

“Il Napoli a dire il vero ha già dimostrato di essere più forte del Milan e proverà a confermarlo anche in una competizione importante come la Champions League.

Voglio però sottolineare chiaramente che la gara di questa sera non cambia il giudizio sulla stagione de Napoli, mentre solo per il Milan questa annata diventerebbe fallimentare uscendo ai quarti di Coppa.

Del Genio ha poi immaginato uno scenario peggiore in cui il Napoli dovesse perdere la partita, sottolineando che ciò non avrebbe alcun impatto sulla straordinaria stagione che sta vivendo la squadra partenopea. Infatti, per la prima volta nella sua storia, il Napoli potrebbe vincere lo scudetto senza il suo calciatore più forte, come era successo con Diego Maradona.

“Immaginate lo scenario peggiore: per il Napoli cosa cambierebbe? Nulla. Non sposta niente, sta vivendo una stagione leggendaria della sua storia e per la prima volta vince lo scudetto senza il calciatore più forte come accadde con Diego Maradona”.

Paolo Del Genio ha espresso la sua opinione sulla partita tra Napoli e Milan, ma ha anche sottolineato l’importanza di guardare alla stagione nel suo insieme.