Live Napoli-Milan: Le ultimissime sulla formazione. Dove vederla in streaming gratis

Live di Napoli-Milan. Spalletti e Pioli allo stadio Maradona si contendono l’accesso alle semifinali della Champions League 2022/2023.

Napoli e Milan si scontrano nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023, dopo la vittoria di misura dei rossoneri all’andata per 1-0 a San Siro. La squadra di Stefano Pioli cerca di difendere il minimo vantaggio nel secondo round contro gli azzurri, che dovranno cercare di vincere con almeno due goal di scarto per qualificarsi alle semifinali. In caso di vittoria per 1-0 dei partenopei nei 90 minuti, si andrebbe ai supplementari. La vincente di questo confronto affronterà Inter o Benfica.

Il Napoli, privo degli squalificati Anguissa e Kim, dovrebbe schierare Ndombele come mezzala e Juan Jesus come sostituto del coreano in difesa. Torna dal primo minuto Osimhen, mentre Mario Rui e Politano dovrebbero essere preferiti a Olivera e Lozano.

Il Milan, invece, schiera l’undici che ha già battuto due volte in 10 giorni gli azzurri, con Kjaer in difesa, Krunic come mediano e una linea di trequartisti formata da Brahim Diaz, Bennacer e Leao. Giroud è recuperato dal fastidio al tendine d’Achille e dovrebbe essere a disposizione di Pioli.

NAPOLI-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Milan sarà visibile in diretta streaming gratis sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity, nonchè su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronisti Sky di Napoli-Milan saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre su Mediaset il match verrà raccontato da Massimo Callegari e Massimo Paganin.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.