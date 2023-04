Il Napoli scalda i tifosi su Twitter: “Insieme per scrivere la storia”

Il Napoli suona la carica con un messaggio su Twitter: “Il nostro momento è arrivato. Insieme per scrivere la storia”

“Il nostro momento è adesso! NapoliMilan: insieme, per scrivere la storia… la nostra!”: la SSC Napoli ha caricato sul proprio profilo Twitter l’ambiente in vista della super sfida di stasera. La società partenopea ha anche pubblicato un video di alcune azioni della squadra azzurra risalenti alla partita d’andata. Si parte alle 21:00 con i partenopei che sono chiamati a ribaltare il punteggio dell’1-0 dell’andata, a firma di Ismael Bennacer. Vantaggio minimo in termini di risultato, importante dal punto di vista degli esiti favorevoli: due per il Milan (vittoria e pareggio, ndr), uno solo per il Napoli: la vittoria con almeno due gol di scarto.

Dopo le due sconfitte negli ultimi 17 giorni contro il Diavolo (0-4 al Maradona in Serie A e l’1-0 di San Siro in Champions League), i partenopei di Luciano Spalletti desiderano pareggiare i conti, considerando la vittoria dell’andata in campionato per 1-2. Ma per passare il turno servono due goal di scarto, altrimenti se la partita dovesse finire con un goal di scarto si andrebbe ai calci di rigore. Enorme è l’entusiasmo di un intero popolo che aspetta con trepidazione la super sfida.