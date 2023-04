Napoli-Milan, sfuma la coreografia in Curva B. Sky svela il motivo

Sfuma la coreografia della Curva B per Napoli-Milan: Sky svela il motivo della decisione

I tifosi del Napoli stanno pensando ad una coreografia importante per la partita di stasera tra Napoli e Milan. Riuscire ad eguagliare la coreografia dei supporters rossoneri nella gara d’andata sarà difficile, ma di sicuro la tifoseria partenopea vorrà farsi rispettare. Mentre i Distinti hanno organizzato da settimane la loro coreografia, salta invece quella prevista per la Curva B. A rivelarlo, in anteprima, è la redazione di Sky Sport attraverso il suo inviato, Franceso Modugno, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “C’era in realtà anche la volontà di una coreografia di quelle batticuore, ma in realtà non c’è stato il tempo”.

Modugno spiega il motivo della decisione da parte degli ultras della Curva B: “Come sappiamo fino a pochi giorni fa tanti divieti e vincoli e la mancanza di un dialogo. Mentre negli ultimi giorni si è riacceso con De Laurentiis. Uno stadio Maradona che sarà pieno come mai e sold out. Diecimila bandierine azzurre nei Distinti, infine ricavato uno spazio in Tribuna per un gruppetto di tifosi delle curve senza biglietti” ha raccontato l’inviato dell’emittente satellitare.