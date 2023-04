Bruscolotti: “Napoli fragile: non deve farsi prendere dall’entusiasmo”

Giuseppe Bruscolotti ritiene che il Napoli è fragile e non deve farsi prendere dall’entusiasmo contro il Milan

Giuseppe Bruscolotti avvisa il Napoli. L’ex difensore e storico capitano scudettato ha espresso il suo parere ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “La squadra di Luciano Spalletti deve stare attenta, questa sera, a non farsi prendere troppo dall’entusiasmo: la partita va ragionata. Non devi concedere niente ed il Napoli, sotto questo aspetto, si dimostra fragile: spesse volte prende gol su delle ripartenze avversarie e contro il Milan diventa difficile rialzarsi se concedi spazi. E’ un rischio che va assolutamente evitato”.

Per Bruscolotti Osimhen-Kvaratskhelia possono essere decisivi stasera in Napoli-Milan

Bruscolotti ha poi proseguito: “Mister Spalletti l’avrà studiata bene insieme ai titolari, preparando mosse e contromosse opportune. Kvaratskhelia, Osimhen o Zielinski: chi potrà essere più decisivo al Maradona? La coppia di attaccanti, secondo me, farà la differenza. Quando gioca uno solo dei due, viene accerchiato e gli rendono al vita difficile; con entrambi in campo, invece, per il Milan saranno problemi: hanno caratteristiche diverse e creeranno tanti fastidi alla difesa di Pioli. Ne vedremo delle belle. Tutto sta nell’avere pazienza e non farsi prendere dall’entusiasmo di capovolgere subito il risultato dell’andata”.