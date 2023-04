Spalletti ha scelto il sostituto di Anguissa: dovrà fermare Leao

Il Napoli giocherà contro il Milan in Champions League senza Frank Anguissa. Il centrocampista africano è squalificato come Kim min-Jae. Pronti a scendere in campo Ndombele e Juan Jesus.

Sembrano esserci pochi dubbi sulla formazione del Napoli che scenderà in campo con il Milan in Champions League. Gli azzurri dovranno fare a meno di due pedine importantissime come Anguissa e Kim. I due giocatori sono squalificati e non potranno scendere in campo per questo turno, ma sarebbero disponibili nel caso il Napoli dovesse fare l’impresa e centrare la semifinale di Champions League.

Napoli-Milan: Ndombele al posto di Anguissa

Ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa non ha dato chiare indicazioni su chi potrà prendere il posto di Anguissa. Ha fatto capire che sia Ndomble che Elmas sono a disposizione, ma il macedone ha giocato due match di fila da titolare, facendo molto fatica anche in un ruolo non suo (centravanti con il Milan ndr).

Le ultime notizie di formazione del Napoli vengono date da Corriere dello Sport che punta su Ndombele al posto di Anguissa. “E in attacco, tra Politano e Lozano, la corsia sembra debba appartenere all’italiano, che per interpretazione sembra più adatto ad una gara che avrà bisogno di strappi e pure di equilibrio. L’ultima perplessità, manco a dirlo, a sinistra, in basso: Mario Rui o Olivera. L’assenza di Anguissa e Kim toglie saltatori

su angoli e punizioni laterali; il rientro di Osimhen e la struttura di Ndombele, mescolati alla padronanza di Juan Jesus, sistemano la questione e spingono a credere che stavolta tocchi al portoghese, più rapido per un Brahin Diaz che per due volte lo ha fregato quasi alla stessa maniera. Dal passato s’impara”.