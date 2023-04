Napoli assalto al Milan: con Osimhen e Stadio Maradona si fa la storia

Victor Osimhen gioca Napoli-Milan, per la prima volta nella stagione 2022/23 il nigeriano può scendere in campo contro i rossoneri.

Tre partite senza Victor Osimhen sono una enormità e qualche scaramantico ha cominciato a pensare che si potesse trattare anche di qualcosa di strano. Perché in questa stagione il Milan è la squadra che ha affrontato più volte il Napoli, eppure puntualmente mancava Victor Osimhen. In Serie A il nigeriano era infortunato durante il match di andata, stessa cosa accaduta durante il match di ritorno sempre di campionato.

Infortunio che Osimhen ha dovuto smaltire anche per Milan-Napoli di Champions League, match di andata giocato a San Siro il 12 aprile 2023.

Ma ora finalmente Osimhen potrà essere in campo e può essere un fattore determinante. L’attaccante ha segnato 25 gol fino ad ora, un bottino di reti che non si regala a nessuno.

Si è visto contro il Verona quanto serve avere un Osimhen in forma e pronto ad azzannare l’avversario. Quando è entrato in pochi minuti ha catalizzato su di se tantissimi palloni, mettendo in apprensione la difesa avversaria e colpendo anche una traversa.

Ma il Milan non avrà come avversario solo Osimhen, ma anche lo stadio Diego Armando Maradona. Nell’ultimo match di campionato la squadra di Pioli si era ritrovata in uno stadio che contestava, non cantava e non tifava. Un’atmosfera assurda. Invece questa sera per Napoli-Milan di Champions League, in programma alle ore 21.00, ci sarà un Maradona infuocato, con i tifosi pronti a spingere gli azzurri verso l’impresa: ribaltare il risultato dell’andata e prendersi la semifinale di Champions League.

Il Milan ha vinto la gara di anta con il Napoli in Champions League per 1-0. Va ricordato che non vale più la regola del ‘gol doppio’ fuori casa, quindi c’è anche il rischio dei rigori. In ogni caso il Napoli per passare il turno dovrà segnare almeno due gol senza subirne.