Da Milano accusano: “I tifosi del Napoli assediano l’hotel Milan”. La risposta di Vigliotti è da applausi

“I Tifosi del Napoli assediano il Milan all’hotel Vesuvio”, Vigliotti invita i giornalisti rossoneri a moderare i termini.

Il Milan è arrivato a Napoli per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e i tifosi partenopei hanno fatto sentire il loro supporto all’arrivo della squadra rossonera all’Hotel Vesuvio sul Lungomare.

Tuttavia, il giornalista Gianluca Vigliotti ha invitato alla moderazione dei termini dopo che alcuni opinionisti di fede milanista hanno espresso la preoccupazione che i tifosi del Napoli potessero “assediare” l’hotel del Milan.

In un intervento a Il Processo, Vigliotti ha chiarito che i tifosi partenopei supporteranno la loro squadra ma non cercheranno di disturbare il riposo dei calciatori avversari: “Non utilizziamo il termine “assediare” perché si usa per ben altre cose. I tifosi del Napoli si limiteranno a sostenere la loro squadra, non assedieranno nessun hotel”.

La sfida tra Napoli e Milan si annuncia apertissima dopo il 1-0 per i rossoneri nell’incontro di andata a San Siro.