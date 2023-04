Milan arrivato a Napoli, cori contro Leao e Theo -VIDEO

Il Milan è arrivato a Napoli e ha subito un’accoglienza poco cordiale. Al loro arrivo all’Hotel Vesuvio, alcuni tifosi napoletani hanno rivolto insulti a Theo Hernandez e Leao.

Il Napoli si prepara per la partita di Champions e, nonostante il pareggio con il Verona, la squadra è pronta a stupire tutti. L’allenatore Spalletti ha creato un team di “mostri” affamati di successo e il Napoli è deciso a lottare per la vittoria. Le scelte di Spalletti sembrano già fatte e la squadra è pronta a lottare fino all’ultimo minuto per il gol che può arrivare anche al 90′.

Intanto, il Milan è arrivato a Napoli per la partita, ma l’accoglienza riservata dalla tifoseria partenopea è stata pesante, con insulti pesanti rivolti ai giocatori Theo Hernandez e Leao. L’atmosfera è molto calda e il tam tam delle ultime ore preannuncia una notte movimentata, con tifosi pronti a disturbare il sonno dei giocatori del Milan con cori, trombe e fuochi d’artificio.

La vigilia della partita è sempre più bollente, e i tifosi del Napoli vogliono essere un fattore decisivo per la vittoria. Non solo in campo, dove lo stadio farà registrare il record di incassi per la squadra, ma anche nel far sentire al Milan tutta la pressione di essere venuti a giocare a casa di una squadra che non ha mai raggiunto una semifinale di Champions. Il popolo napoletano sogna e brama di assistere a qualcosa di storico in questa stagione che potrebbe vedere il ritorno dello Scudetto in città dopo 33 anni.