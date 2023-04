Frase shock contro Theo Hernandez: “Magari fai la fine di Vialli”

Theo Hernandez, giocatore del Milan, viene aggredito verbalmente sui social, c’è chi gli scrive: “Magari fai la fine di Vialli“.

Da Milano lanciano accuse contro i tifosi del Napoli. Il tutto nasce da una frase scritta sui social network sotto una foto pubblicata dal giocatore del Milan.

La foto di Theo Hernandez con un bambino è stata presa di mira da centinaia di commenti, di cui alcuni molto sgradevoli. Uno su tutti ha scatenato la furia di altri utenti. Infatti c’è chi ha scritto: “Magari fai la fine di Vialli“. Sicuramente un commento da censurare per tutto ciò che esprime e non solo per l’aggressione a Theo Hernandez.