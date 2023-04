Sarri: “Napoli-Milan, chi vince? Italiana in semifinale è importante”

Napoli-Milan è il match di Champions League che si gioca martedì 18 aprile 2023 allo stadio Maradona.

Anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, commenta Napoli-Milan gara valida per il ritorno dei quarti di Champions League. L’allenatore a Dazn dice: “Chi vince? Sarà combattuta, non c’è soluzione a questo. Penso si deciderà sul filo del rasoio. Una squadra italiana tornerà in semifinale ed è già un passo in avanti“.

Il Milan partirà dal vantaggio acquisito nella gara di andata, in cui i rossoneri hanno battuto il Napoli con il gol di Bennacer. Il Napoli potrà invece contare sul rientro di Osimhen, ma anche sui tifosi. Lo stadio Maradona sarà infuocato, dopo la pace scoccata tra la società e gli ultras, con tanto di foto pubblicata da De Laurentiis sui social.