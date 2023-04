“Maradona tempio infernale. Insieme fino alla vittoria” comunicato infuocato degli ultras

Gli ultras del Napoli hanno rilasciato un comunicato dopo aver avuto un incontro chiarificato con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Prima di Napoli-Verona, è arrivata una notizia bellissima comunicata da Aurelio De Laurentiis con una foto. Pace è fatta tra i gruppi del tifo organizzato e la società azzurra. Già durante Napoli-Verona allo stadio Maradona sono tornate le bandiere ed i tamburi, con i sostenitori azzurri che hanno tifato per tutta la partita, applaudendo i calciatori nonostante il pareggio.

Napoli: comunicato ultras

Ecco il testo integrale della comunicazione dei gruppi organizzati del Napoli:

“Non ci dilungheremo sull’incontro a cui abbiamo partecipato oggi su invito del

Presidente De Laurentiis. Il confronto tra noi Ultras e lui è stato sereno, chiaro e

proficuo per il futuro.

Così come De Laurentiis ha riconosciuto l’importanza dei nostri sacrifici, la nostra

passione, il nostro amore per la squadra e l’incidenza del nostro supporto anche nei

risultati sul campo, noi abbiamo riconosciuto che la sua gestione ha portato il Napoli,

finalmente, nell’Olimpo del grande calcio… questo Napoli che è fiore all’occhiello della

Nostra Città Ogni singolo tifoso è chiamato a dare il suo contributo in questi ultimi mesi che ci

separano dal Grande Sogno.

Si inizia martedì: invitiamo tutti a portare sciarpe e maglie con i nostri colori… e

che il “Maradona” torni il tempio infernale di sempre! Napoletani… tutti uniti per

scrivere la Storia! NAPOLI SIAMO NOI!”