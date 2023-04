Napoli, De Laurentiis: foto con gli ultras, pace fatta. Il Maradona torna infuocato

Aurelio De Laurentiis incontra i responsabile degli ultras del Napoli, scatta la pace tra società e tifosi azzurri.

“Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!” questo il testo che Aurelio De Laurentiis ha pubblicato sui social, accompagnando la foto in cui il presidente del Napoli posa con i responsabili del tifo organizzato.

Un passo importante verso un finale di stagione importante. Lo sciopero del tifo, l’astio e gli scontri tra società e tifosi ora possono essere appianati. La foto tra De Laurentiis e gli ultra sancisce la pace e per il Napoli non poteva esserci notizia migliore. Anche perché già martedì ci sarà bisogno di tutto il sostegno dei tifosi partenopei per riuscire a battere il Milan in Champions League.