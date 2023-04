Milan pari col Bologna: rossoneri fuoriosi per un rigore non concesso

Il Milan pareggia con il Bologna con il risultato di 1-1, rossoneri chiedono un rigore non concesso da Massa.

Secondo pareggio consecutivo per il Milan di Pioli, che esagera tantissimo con il turnover e schiera 10 giocatori diversi rispetto alla formazione titolare schierata contro il Napoli in Champions League.

Il Bologna passa dopo appena trenta secondi con Sansone, poi i rossoneri prendono in mano la partita e pareggiano con Pobega al 40′. Ma nonostante gli sforzi i rossoneri non riescono a trovare la via del raddoppio e devono fermarsi al secondo pareggio consecutivo.

Pioli ha provato anche ad inserire Leao e Diaz al posto di Origi e De Ketelaere al 70′, ma nemmeno questi cambi hanno cambiato il risultato finale. Pioli ha pensato solo alla Champions League e alla sfida di ritorno col Napoli al Maradona, ma ora i rossoneri devono stare attenti perché l’Inter potrebbe superare propri il Milan al quarto posto in classifica, al momento sono 2 i punti di vantaggio dei rossoneri sui cugini nerazzurri.

Nel finale di Bologna-Milan, protesta tantissimo Saelemaekers e tutta la panchina del Milan per un presunto fallo di mano del Bologna, ma né l’arbitro Massa né il Var concedono il calcio di rigore.