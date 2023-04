Turnover Milan col Bologna: arriva il commento di Ambrosini

Bologna-Milan, Stefano Pioli decide di fare turnover, cambiando dieci giocatori rispetto alla formazione scesa in campo col Napoli.

Stefano Pioli durante Bologna-Milan ha fatto ampio turnover: schierando ben 10 giocatori diversi, rispetto alla formazione ufficiale schierata mercoledì contro il Napoli e che giocherà di nuovo allo stadio Maradona per il ritorno di Champions League.

Del turnover di Pioli ha parlato anche Massimo Ambrosini che a Dazn ha detto: “Il beneficio è fisico: lascia riposare chi giocherà martedì a Napoli. Il rischio è che la squadra abbia meno punti di riferimento. Un conto è giocare da riserva con chi di solito ha più ritmo, di solito è giocare con chi, come te, il campo l’ha visto molto meno“.

Poi l’ex giocatore ha aggiunto: “Io c’ero a Piacenza nel 2003, ma era una situazione diversa. Allora c’era la finale di Champions League da giocare. Cambiarne 10 è tanto. Certo, conta molto il fatto che il Milan ha giocato mercoledì, gioca oggi e rigiocherà martedì… sono solo 6 giorni in tutto. Calo mentale per i titolari che vanno in panchina? Quando succedeva a me non era così male, ogni tanto fa comodo riposare“.