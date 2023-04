Il Napoli sbatte sul muro Verona. Osimhen è tornato: che traversa!

Live Napoli-Verona, rileggi la diretta live dell’anticipo di Serie A al Maradona. Formazioni, diretta streaming della partita che segna il ritorno in campo di Osimhen.

94′: FINE PARTITA. Napoli-Verona 0-0.

94′: AMMONITO VERDI. L’ex di turno compie un fallo in scivolata su Kim.

91′: INCREDIBILE OCCASIONE DEL VERONA. Mentre il Napoli è all’assalto dell’area ospite, Ngonge viene lanciato in contropiede, con la metà campo completamente libera. Ngonge arriva in area ma calcia clamorosamente a lato.

90′: AMMONITO KVARATSKHELIA. Il georgiano ammonito per proteste.

90′: L’arbitro decreta 4 minuti di recupero.

90′: AMMONITO DAWIDOWICZ. Ammonito l’atleta veronese per fallo su Zedadka

87′: QUINTA SOSTITUZIONE VERONA. Ngonge prende il posto di Lasagna.

84′: QUINTA SOSTITUZIONE NAPOLI. Zedadka sostituisce Politano.

82′: TRAVERSA DI OSIMHEN. Bolide del nigeriano: la palla si stampa sulla traversa che sta ancora tremando.

81′: OCCASIONE VERONA. Punizione di Verdi: blocca Meret.

80′: GRAN GIOCATA DI DI LORENZO. Numero di tacco del capitano che si libera dell’avversario in area ma calcia alto da buona posizione.

79′: Gelo al “Maradona”: cade Osimhen. Poi si rialza e tutti tirano un sospiro di sollievo.

77′: AMMONITO TERRACCIANO. Fallo del veronese su Kvaratskhelia.

74′: Il Maradona si incendia per l’ingresso in campo di Osimhen che entra subito nel vivo.

73′: DOPPIA SOSTITUZIONE NAPOLI. Osimhen prende il posto per Raspadori. Lobotka sostituisce Elmas.

72′: OVAZIONE PER OSIMHEN. Il nigeriano entrerà il campo negli ultimi minuti.

71′: DOPPIA SOSTITUZIONE VERONA. Verdi prende il posto di Faraoni; Terracciano sostituisce Duda.

69′: Luciano Spalletti cambia delle disposizioni

65′: DOPPIA SOSTITUZIONE VERONA. Djuric al posto di Gaich. Coppola prende il posto di Ceccherini.

65′: DOPPIA SOSTITUZIONE NAPOLI. Kvaratskhelia prende il posto di Lozano. Zielinski sostituisce Demme.

58′: DI LORENZO ON FIRE. Il capitano in proiezione offensiva: Hien in scivolata intercetta il passaggio per Raspadori.

56′: IL NAPOLI SFIORA IL VANTAGGIO. Cross di Anguissa, Di Lorenzo s’inserisce e stacca di testa: la palla sfiora il palo.

50′: Predominio territoriale del Napoli ma il Verona si chiude a riccio.

47′: Nessun cambio in ambo le parti.

46′: INIZIO SECONDO TEMPO.

46’pt: FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Verona 0-0

45′: L’arbitro ha concesso 1 minuto di recupero.

43′: Importante ripiegamento di Demme a frenare un contropiede del Verona.

39′: OCCASIONE NAPOLI. Anguissa arriva sul fondo e mette al centro: Lozano viene anticipato da Faraoni.

37′: Ancora al tiro Lasagna: palla alta di contro balzo

34′: Lasagna calcia alto

30′: Il Verona si difende di fronte agli attacchi azzurri.

27′: PARATA MERET! Lasagna parte lateralmente, si accentra e calcia dal limite: Meret devia in tuffo.

23′: Partita intensa, i tifosi osannano ad ogni intervento dei calciatori del Napoli.

20′: GOAL ANNULLATO AL NAPOLI. Su azione da calcio d’angolo, Gaich calcia in girata e Faraoni la devia nella sua porta. L’arbitro annulla per il fuorigioco attivo di Olivera che condiziona il capitano scaligero.

16′: AZIONE CORALE. Demme imbuca per Olivera che di prima serve Raspadori: azione bellissima ma palla troppo lunga e Montipò blocca.

13′: AMMONITO CECCHERINI. Il numero 17 ammonito per una manata a Politano.

10′: Ritmo vivace al “Maradona”.

6′: Lancio di Elmas per Di Lorenzo che s’inserisce: Montipò blocca in anticipo.

3′: Tameze arriva sul fondo e crossa al centro: Di Lorenzo interviene e rinvia.

1′. Il “Maradona” torna una bolgia, tra cori e bandiere. Finalmente! E’ il caso di dirlo!

Fischio d’inizio

Tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Lasagna, Duda; Gaich. Allenatore: Marco Zaffaroni

Pre-Partita

Il Napoli si prepara a una sfida cruciale contro il Verona nella giornata del 18 aprile, mentre si avvicina anche l’importante gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League contro il Milan. Nonostante la testa degli azzurri sia già proiettata verso la competizione europea, una vittoria contro il Verona potrebbe portare il club più vicino alla conquista del tanto ambito Scudetto.

Il match di andata tra le due squadre, valido per la prima giornata di Serie A, ha visto il Napoli prevalere con un netto 2-5 al Bentegodi, dimostrando tutte le sue potenzialità. Tuttavia, i gialloblù non si arrendono e cercano di tenere la testa alta dopo la recente vittoria contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato. La Cremonese è alle loro spalle e il loro obiettivo è quello di allontanarsi il più possibile dalla zona pericolosa della classifica.

Il Napoli scenderà in campo con alcune modifiche rispetto alla formazione della Champions League: Kim e Anguissa saranno presenti in campo contro il Verona ma non ci saranno in Europa. La difesa sarà completata da Juan Jesus e Olivera, mentre Demme si occuperà della mediana. Gaetano, colpito da faringotonsillite, non è stato convocato. Raspadori sarà il centro dell’attacco, supportato da Politano e Lozano.

Il Verona, invece, dovrà fare a meno di diversi elementi: Doig è costretto al forfait dell’ultimo minuto, sostituito da Depaoli. Lasagna e Ngonge supporteranno Gaich mentre Djuric partirà dalla panchina.

Il Napoli cerca di concentrarsi sulla vittoria contro il Verona per avvicinarsi ancora di più al titolo, mentre il Verona cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione con un’importante sfida contro una delle migliori squadre del campionato.

NAPOLI-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Verona sarà visibile anche in diretta streaming: per farlo occorrerà collegarsi al sito di DAZN con computer e notebook e cliccare sulla finestra della partita, oppure scaricare l’app di DAZN su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti DAZN di Napoli-Verona saranno Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni.