Napoli: il report da Castel Volturno, Osimhen una furia. Le ultime su Simeone

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli si è allenato anche oggi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Champions League contro il Milan.

Non c’è pausa per il Napoli che continua a lavorare a Castel Volturno. Martedì 18 aprile 2023 si gioca la sfida di Champions League contro il Milan e quindi non c’è modo di riposarsi.

Oggi Luciano Spalletti ha fatto sostenere un’altra seduta di allenamento ai suoi calciatori. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale della SSCN che dà il report degli allenamenti a Castel Volturno: “Dopo la gara col Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan per il ritorno del quarto di finale di Champions League in programma martedì allo Stadio Maradona (ore 21).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio col Verona hanno svolto lavoro di scarico e situazioni di gioco su calci piazzati.

Gli atri uomini della rosa hanno svolto una prima fase di attivazione e sviluppo sulle palle inattive. Successivamente partita a campo ridotto. Gaetano ha fatto palestra, Simeone ha svolto terapie“.

In evidenza anche nell’allenamento di oggi del Napoli a Castel Volturno c’era Osimhen. Il nigeriano è carico e pronto per la sfida con il Milan.