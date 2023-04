Spalletti lancia Osimhen: “Sta benissimo, fa paura al Milan. Vi svelo un retroscena “

Notizie Napoli-Milan di Uefa Champions League. Luciano Spalletti recupera Victor Osimhen, gioca titolare allo stadio Maradona.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-Milan. L’incontro con i giornalisti è stato anticipato dalle parole del tecnico e di Juan Jesus a Sky. Tra gli argomenti trattati da Spalletti c’è stato anche quello del recupero di Osimhen.

Napoli-Milan: come sta Osimhen

A Spalletti è stato chiesto quali sono le condizioni fisiche di Osimhen: “Sta benissimo” ha rassicurato il tecnico che poi ha aggiunto: “Ha svolto tutto l’allenamento ed ha fatto 20 minuti in cui ci ha fatto capire di essere guarito del tutto anche nella partita precedente. Lui ha la stima di tutti, i compagni di squadra lo adorano. È un ragazzo buono e sempre disponibile. Riesce a pulire palle randellate…”.

Spalletti ha parlato di Osimhen anche in conferenza stampa ed ha detto: “Sicuramente con lui in campo avremo qualcosa in più. La difesa del Milan dovrà preoccuparsi di lasciare l’uno contro uno con Osimhen“.