Spalletti: “Napoli sarò felice con il passaggio del turno. Dobbiamo dare tutto”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa Napoli-Milan. La sfida è valida per i quarti di Uefa Champions League.

Il tecnico degli azzurri si è presentato in conferenza stampa con Juan Jesus, con il brasiliano che ha parlato di “cazzimma per battere il Milan“.

Spalletti ed il Napoli incontrerà per la quarta volta in stagione il Milan: “Cosa ho preparato di nuovo? Si può sempre fare qualcosa, ma poi bisogna tenere conto anche dell’avversario che in questo caso ha nella velocità e nelle ripartenze la sua forza. Poi hanno Maignan che è un regista difensivo. Dovremo essere bravi nei dettagli a fare meglio di loro“.

Ma Spalletti è sicuro: “Sarò felice solo se riusciremo a passare il turno. Dobbiamo fare come nella partita di andata, in cui abbiamo fatto un’ottima prestazione e mi aspetto la stessa cosa“.

Il Napoli per la prima volta in questa Champions League si trova a dover inseguire, visto che il Milan ha vinto la partita d’andata: “Io sono convinto che si può fare qualcosa di buono se riusciamo a fare una prestazione di grande livello. Se siamo intensi, se riusciamo a trovare gli spazi con il possesso palle e poi uscire il più velocemente possibile. Noi siamo una squadra che deve giocare al calcio, ci serve la prestazione di collettivo, due giocatori non possono cambiare tutto“.

Napoli-Milan potrebbe andare anche ai supplementari ed i rigori (visto che non c’è più il gol che vale doppio fuori casa ndr): “Si, abbiamo preparato anche questi dettagli. Abbiamo qualche defezione, un po’ perché ce le hanno imposte, un po’ perché le abbiamo avute. Abbiamo considerato anche i calci di rigore, come fanno un po’ tutte le squadre che arrivano a questo punto. Chi calcerà? Dipende ovviamente chi sarà in campo in quel momento. Secondo noi quelli più bravi devono calciare prima“.

Spalletti è convinto che la squadra può fare bene e che “in termini di cattiveria magari dobbiamo migliorare in qualche dettaglio, come ad esempio fermare Brahim Diaz e non farlo ripartire. Però mi aspetto una squadra che possa fa benissimo. Meritiamo di poter giocare queste partite, lo merita la città ed i tifosi“.