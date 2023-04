Juan Jesus: “Col Milan il segreto è la cazzimma. Io forte come Kim, dovranno temere Osimhen”

Juan Jesus parla in conferenza stampa Napoli-Milan alle ore 18.00. La sfida è valida per i quarti di Uefa Champions League.

Il difensore partenopeo è atteso in conferenza stampa con Luciano Spalletti. Al difensore viene ricordato come la sua Roma riuscì a compiere l’impresa di ribaltare il risultato con il Barcellona, in una partita di cinque anni fa: “Questa volta potrebbe essere più semplice, anche perché quello era il Barcellona di Messi e Iniesta, ma è accaduto tanto tempo fa, ora penso solo al Napoli“.

Juan Jesus ha fatto anche un appello ai tifosi che ritornano a tifare dopo la pace con De Laurentiis: “I tifosi ci hanno sempre aiutato. Se loro ci spingono per noi è più semplice. Vedete quello che è accaduto con la Juve, ci hanno dato una grande mano“.

Il difensore sulla sfida con il Milan ha detto: “La squadra è molto forte. Hanno giocatori come Giroud e Brahim Diaz che sono fortissimi, ma se abbiamo la palla noi, loro non posso fare nulla. Come risponderemo al Milan? Con il calcio, con la nostra manovra. La cazzimma sarà il segreto per vincere questa partita“.

Juan Jesus è carico e si dice pronto per sostituire Kim che è un “giocatore fortissimo ma lo sono anche io, anche perché gioco in Serie A da 12 anni ed ho le mie caratteristiche. La presenza di Osimhen? Lui è il nostro capocannoniere, sarà sicuramente un bel problema per la difesa del Milan”.

Al brasiliano viene chiesto chi teme di più: “Leao è un giocatore molto veloce, potente. Lui sicuramente può darci qualche fastidio“.