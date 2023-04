“Sono pronto per domani” Osimhen carica i tifosi del Napoli prima del Milan -VIDEO

Vitor Osimhen incontra i tifosi del Napoli e carica l’ambiente partenopeo in vista della gara di Champions contro il Milan al Maradona.

Osimhen si è concesso ai fan per autografi e foto dopo l’allenamento mattutino del Napoli a Castel Volturno e ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista della partita contro il Milan in Champions League. “Sono pronto per domani“, ha detto l’attaccante nigeriano ad un tifoso di nome Vincenzo. Dopo un periodo di problemi fisici, Osimhen ha tranquillizzato tutti i suoi sostenitori e ha dichiarato di essere completamente recuperato.

L’ex Lille ha anche espresso la sua voglia di tornare in campo e segnare un gol contro il Milan per portare il Napoli alle semifinali della Champions League.

Nel frattempo, al Konami Training Center, centinaia di tifosi aspettavano gli azzurri per farsi fotografare e cercare gli autografi dei loro giocatori preferiti. Tra i sostenitori, quelli di Mario Rui e i numerosi coreani per Kim, che però martedì non potrà scendere in campo a causa della squalifica.

Ecco il video girato dall’inviato del Corriere dello Sport a Castel Volturno .