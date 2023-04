Juan Jesus parole da leader: “Napoli passiamo noi, Milan ha 22 punti in meno. Ho fermato Messi”

Juan Jesus parla ai microfoni di Sky della sfida Napoli-Milan, match di Champions League che si gioca allo stadio Maradona.

Il difensore brasiliano ai microfoni di Sky parla da leader e dice: “A 31 anni non c’è nessuna paura da avere, è una partita che dobbiamo giocare e dobbiamo divertirci. Dobbiamo saper gestire la pressione, conoscendo qual è il risultato dell’andata e la consapevolezza che possiamo fare bene. In campionato abbiamo 22 punti di vantaggio sui rossoneri, questo dimostra la forza del Napoli. Lo dimostreremo anche al Maradona, vogliamo passare il turno“.

Juan Jesus si dice prontissimo a sostituire “Kim, ho un gran feeling con Rrahmani. Quando ho preso il posto di Koulibaly perla Coppa d’Africa, lui è andato via che eravamo terzi ed è tornato che eravamo primi. È successo quest’anno anche con l’infortunio di Rrahmani, quando si è infortunato quando eravamo secondi, quando è tornato ed eravamo primi. Inoltre le pressioni non mi spaventano, ho marcato già Messi!”

Il difensore poi aggiunge: “Servono due gol per passare il turno col Milan? Sicuramente, ma 90′ allo stadio Maradona sono lunghissimi. Rimonta? Parlo per esperienza personale, con la Roma perdemmo col Barcellona 4-1 al Camp Nou e ribaltammo in casa la partita“.