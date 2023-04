Napoli senza Kim e Anguissa, Spalletti esalta il gruppo: risposta da applausi

Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Milan ha parlato anche delle assenze di Kim e Anguissa in Champions League.

L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Milan, a cui ha preso parte anche il difensore Juan Jesus.

Spalletti sulle assenze per squalifica di Kim e Anguissa ha detto: “Noi abbiamo una rosa che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto. Abbiamo un margine così evidente in campionato perché anche chi ha giocato di meno ha fatto benissimo. Se giochiamo così bene, vuol dire che anche in allenamento facciamo molto bene. Per essere pignolo, che in quei 15 giorni prima della sfida con il Milan, in cui avevamo solo 5 giocatori a disposizione (pausa nazionali ndr) si perde un po’ l’abitudine a fare delle cose che facciamo sempre“.

Poi ha aggiunto: “Juan Jesus può giocare tranquillamente queste partite e ce lo ha già fatto vedere. Ndombele magari non ha il minutaggio ma può giocare tranquillamente, così come può farlo anche Elmas che non ha le caratteristiche perfette per l’equilibrio, ma si mette sempre a disposizione della squadra. Osimhen? La sua presenza sicuramente ci aiuterà, la sua presenza sicuramente impensierirà al difesa del Milan, preoccupata dal fatto che il nigeriano possa andare uno contro uno“.