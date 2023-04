Tutti i duelli di Napoli-Milan: Pioli ha l’arma per fermare Osimhen

Napoli-Milan sfida dei quarti di Champions League. Tutti i duelli del match: Kjaer per fermare Osimhen, Rrahmani su Giroud.

La gara tra Napoli e Milan che si gioca oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 21.00 sarà fatta anche di tantissimi duelli individuali. Spalletti in conferenza stampa ha parlato, giustamente, di una vittoria che deve arrivare dal gioco di squadra, ma nel calcio moderno gli uno contro uno sono importanti.

“Napoli-Milan si giocherà sul filo dei duelli, sullo spunto di Osi e sullo strappo di Leao, sulle discese di Di Lorenzo e di Hernandez, ci sarà molta tattica all’inizio, ma poi conteranno le gambe, la freschezza e la qualità dei singoli. Decideranno i duelli” scrive Corriere dello Sport.

Napoli-Milan: Calabria per fermare Kvaratskhelia

Il ritorno di Osimhen è la vera novità di Napoli-Milan, visto che il nigeriano non ha mai potuto sfidare i rossoneri in questa stagione. Le sue accelerazione potranno mettere in crisi la difesa milanista.

La chiave tattica per il Milan di Pioli viene spiegata da Corriere dello Sport: “Il Milan fa partire l’azione arretrando Krunic (o Bennacer, ma non sarà questo il caso) oppure affidandosi ai lanci di Kjaer, primo regista in senso geografi co della squadra. Ecco, Osimhen andrà ad attaccarlo, nel tentativo di togliere al Milan l’avvio pulito dell’azione e già per questo il suo ritorno è prezioso. In più, c’è l’attacco alle spalle della difesa rossonera e

in quel caso dovranno muoversi con perfetta sincronia Kjaer e Tomori, se una volta si fanno trovare “piatti”, in orizzontale, Osimhen li può fregare“.

Ma ci saranno anche altri duelli durante Napoli-Milan. Ad esempio Calabria dovrà marcare stretto Kvaratskhelia. Il difensore italiano è riuscito a fermare il georgiano in alcuni casi, ma a Kvara è sempre mancato Osimhen come partner d’attacco.

C’è poi Politano che parte in vantaggio rispetto a Lozano. L’esterno ex Sassuolo deve offendere dare equilibrio su Theo Hernandez e Leao, aiutato da Di Lorenzo e Ndombele su quell’area del campo. Ci sarà poi la classica marcatura asfissiante di Bennacer su Lobotka.