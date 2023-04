Giroud stringe i denti: ecco come sta l’ariete di Pioli

Olivier Giroud giocherà titolare Napoli-Milan, rientrato l’allarme per un possibile infortunio dell’attaccante francese.

Non se la sarebbe persa per nulla al mondo, così Giroud ha stretto i denti ed ha dato la sua massima disponibilità a giocare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Il francese, che non è sceso in campo nella sfida con il Bologna, aveva accusato qualche problema muscolare durante la settimana.

Napoli-Milan: le condizioni di Giroud

“Il tecnico milanista riparte da Olivier Giroud, che ieri ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo nonostante qualche piccolo acciacco. Il francese stringerà i denti e guiderà l’attacco in uno stadio che gli ha

portato fortuna l’anno scorso con un gol decisivo per la corsa allo scudetto” scrive Corriere dello Sport.

Dunque Giroud farà coppia con Leao in Napoli-Milan, a sostegno ci sarà due Diaz che fino ad ora ha fatto impazzire la retroguardia rossonera. Lo spagnolo si ritroverà di nuovo Lobotka e Mario Rui come avversari, che questa volta non dovranno cadere nelle sue finte, che hanno portato i rossoneri a fare molto male al Napoli negli ultimi due match disputati.