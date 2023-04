A Dazn esaltano il Milan: “Meritava la vittoria col Bologna”, Ambrosini e Tiribocchi confermano

Massimo Ambrosini e Simone Tirobocchi commentano Bologna-Milan match di Serie A terminato 1-1 gol di Sansone e Pobega.

Amborsini ai microfoni di Dazn dice: “Perdere i punti in questo momento del campionato non è una cosa buona, anche perché pesano moltissimo. Il Milan però ha dominato dopo aver preso il gol a freddo. Il primo tempo non ha subito praticamente nulla ed ha trovato giustamente il pareggio“.

Ambrosini sul pareggio del Milan aggiunge: “Ci sono due episodi da rigore da rivedere. Ma nel secondo tempo il Bologna è salito di giri, anche se i rossoneri potevano trovare la soluzione giusta per il gol e meritava la vittoria. Turnover? Io non giudicherei Pioli, se un tecnico fa queste scelte, vuole dire che le sente“.

Anche Tiribocchi commenta positivamente la partita del Milan a Bologna: “Sul turnover io non credo che ci siano stati grandi problemi, hanno giocato bene e la partita è stata interpretata nel migliore dei modi. Non è facile mettere tanti giocatori nuovi tutti insieme“.

Sempre a Dazn in conduzione guardando le statistiche di Bologna-Milan sottolineano: “I rossoneri hanno tirato di più del Bologna, probabilmente meritavano qualcosa in più“.