Fedele: “22 punti tra Napoli e Milan? Non li ho visti. Offese a Theo vergognose”

Enrico Fedele dichiara che non ha visto 22 punti di differenza tra Napoli e Milan e poi dice che le offese a Theo Hernandez sono vergognose

Enrico Fedele ha espresso il suo pensiero su Napoli-Milan. Ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, il giornalista ha dichiarato: “22 punti di distanza tra Napoli e Milan? Negli scontri diretti non si sono visti. Spalletti soffre tatticamente Pioli? Non è che lo soffre, però il Napoli, contro Pioli, rischia sempre il contropiede. E’ una questione di caratteristiche. Il Napoli di Luciano Spalletti è molto votato all’attacco, ma i centrocampisti non sempre salvaguardano i terzini, che avanzano sino a fare le mezzali o le ali aggiunte”.

Per Fedele le offese a Theo Hernandez sono vergognose

Fedele ha poi proseguito in merito alla polemica legata a Theo: “Offese a Theo Hernandez? Semplicemente vergognose. Certe cose non andrebbero mai né pensate né dette, figuriamoci se andrebbero scritte”.

“Il Napoli può ancora passare il turno, ha il cinquanta per cento di chance, ma non gli basterà vincere semplicemente uno a zero: con le regole attuali, dovrà superare il Milan con due gol di scarto, altrimenti si andrebbe ai calci di rigore” ha ricordato l’ex dirigente sportivo.