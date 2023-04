Napoli-Milan, i convocati: il ritorno di Gaetano e Osimhen in Champions

La lista dei convocati di Spalletti per Napoli-Milan: il ritorno di Gaetano e soli cinque centrocampisti disponibili.

La lista ufficiale dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per la partita di Champions League contro il Milan è stata diramata. La partita, attesissima dagli appassionati di calcio, si giocherà allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta e rappresenta uno degli incontri più delicati della stagione per il Napoli. Dopo la sconfitta per 0-1 subita all’andata al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, la squadra partenopea è chiamata a vincere con due gol di scarto per qualificarsi alle semifinali della massima competizione europea dove sfiderà la vincente di Inter-Benfica.

Spalletti ha reso nota la lista ufficiale dei calciatori convocati per Napoli-Milan che vede il ritorno di Gianluca Gaetano nella lista. Il numero di centrocampisti a disposizione è molto limitato, con soli cinque giocatori disponibili. Gli squalificati Kim Min-jae e Andrè-Frank Zambo Anguissa, insieme all’infortunato Giovanni Simeone, saranno infatti assenti in campo, rendendo la vita della squadra campana molto più difficile. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani

Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori