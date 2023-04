Milan-Napoli, l’ex sindaco di New York: “Arbitraggio scorretto, mai visto nulla di simile”

L’ex sindaco di New York, Bill de Blasio, ha espresso la sua indignazione per l’arbitraggio di Kovacs durante la partita Milan-Napoli di Champions League.

La partita Milan-Napoli di Champions League è stata segnata da un arbitraggio che ha fatto discutere per i suoi errori clamorosi. Tra i tanti che hanno espresso il proprio disappunto c’è anche l’ex sindaco di New York, Bill de Blasio, originario di Sant’Agata de Goti e grande appassionato di calcio. In un’intervista alla Rai, de Blasio aveva già manifestato la sua fede per la maglia azzurra del Napoli, salutando gli italiani con un “Forza Napoli, la squadra vincente”.

Dopo la partita, de Blasio ha fatto sentire la sua voce sui social network, dichiarando di non essere un esperto di calcio, ma un appassionato di sport e di aver notato gli errori clamorosi dell’arbitro Kovacs. Nel suo post su Twitter, l’ex sindaco newyorkese ha commentato: “Non ho mai visto un arbitraggio così scorretto. Sembrava che i direttori di gara avrebbero dovuto indossare una maglia del Milan“.

Milan-Napoli, l’ex sindaco di New York contro l’arbitro Kovacs

De Blasio non ha risparmiato critiche alla direzione arbitrale della partita, sottolineando la sua indignazione per un arbitraggio che ha suscitato polemiche in tutto il mondo del calcio. La sua passione per il Napoli è nota da tempo, e anche stavolta ha voluto esprimere il suo sostegno alla squadra del cuore con un incoraggiamento: “Forza Napoli Sempre!”

La voce dell’ex sindaco di New York si aggiunge a quella di tantissimi altri appassionati di calcio che hanno espresso il loro disappunto per una partita che resterà nella memoria per l’arbitraggio discutibile.