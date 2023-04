Mastella: “Vi assicuro che martedì il Napoli passerà il turno. Vi dico il motivo”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è sicuro che il Napoli passerà il turno e batterà il Milan allo stadio Maradona. Il motivo è curioso.

Il sindaco di Benevento e appassionato tifoso del Napoli, Clemente Mastella, ha espresso la sua sicurezza riguardo al passaggio del turno del Napoli nella partita di ritorno di Champions League contro il Milan, in programma martedì 18 aprile allo stadio Maradona di Fuorigrotta.

Mastella ha affermato che la sua presenza allo stadio porterà fortuna alla squadra azzurra e che, in precedenza, il Napoli ha perso quando lui non era presente allo stadio durante le partite con il Milan.

“ Vi assicuro che martedì passeremo il turno perché allo stadio ci sarò io. Nelle due precedenti partite con il Milan io non ero presente. Se io vado il Napoli vince, vedrete. Attenzione Scaroni!“.

Il politico beneventano ha scherzosamente avvertito il presidente del Milan, Scaroni, di stare attento. La gara rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con la qualificazione ancora in bilico. Il Milan, in vantaggio per 1-0 dopo la partita di andata grazie alla rete di Bennacer, ha a disposizione due risultati su tre, mentre il Napoli dovrà ribaltare il risultato del Meazza per raggiungere le semifinali della Champions League.

Gli uomini di Spalletti dovranno fare a meno di Kim e Anguissa espulsi dall’arbitro Kovacs, ma potranno contare sul recuperato Victor Osimhen e sui tifosi azzurri che faranno impallidire il tifo di San Siro.