Il Napoli annuncia la notizia che tutti attendevano su Osimhen – LA FOTO

Il Napoli annuncia la notizia che tutti attendevano su Victor Osimhen: il calciatore ha svolto l’intera seduta in gruppo

“Victor Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo“. A darne l’annuncio, corredato dalla foto sottostante, è l’ufficio comunicazione della SSC Napoli, all’interno del report quotidiano sulla seduta di allenamento dei calciatori agli ordini di Luciano Spalletti. Secondo i rumors, il calciatore nigeriano dovrebbe essere convocato per la sfida di domani contro il Verona, così da riprendere il ritmo partita in vista della tanto attesa super sfida di martedì contro il Milan, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Insieme a Osimhen, torna a disposizione anche Gianluca Gaetano che ieri non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.

Buona notizia per il Napoli: Victor Osimhen si allena interamente con il gruppo

Questo è il testo dell’ufficio comunicazione azzurro per l’allenamento odierno: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie”.