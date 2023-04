Juventus vs Napoli: Osimhen ci sarà, tifosi bianconeri preoccupati

La presenza del miglior attaccante del Napoli, Victor Osimhen, mette in allarme i tifosi della Juventus in vista del match a Torino del 23 aprile. La rivalità tra le due squadre sempre più accesa.

La partita tra Juventus e Napoli è uno dei match più attesi del campionato italiano di calcio. I tifosi delle due squadre non vedono l’ora di assistere al big match della 31esima giornata di Serie A che si terrà il prossimo 23 aprile all’Allianz Stadium di Torino. Negli ultimi anni la rivalità tra queste due compagini è andata aumentando sempre di più, ora che la compagine di Luciano Spalletti guida la classifica è più accesa che mai.

La stagione attuale vede il Napoli a quota 74 punti e la Juventus letteralmente sprofondata in classifica a causa della bufera che l’ha coinvolta per il caso plusvalenze e la manovra stipendi, una situazione che l’ha praticamente penalizzata. Eppure, nonostante la situazione, i tifosi della Vecchia Signora continuano ad alimentare la rivalità e a guardare con grande attenzione alla sfida di Torino contro il Napoli.

Per i tifosi bianconeri c’è una brutta notizia in vista di Juventus-Napoli

Una notizia che di certo preoccupa i tifosi bianconeri è la presenza di Victor Osimhen, reduce dall’infortunio con la Nazionale e rimasto fuori nelle ultime sfide azzurre, ma che sicuramente recupererà per la partita contro la Juve. I tifosi della Juventus considerano Osimhen uno dei migliori calciatori azzurri e temono la sua presenza in campo, sottolineando come senza di lui la squadra partenopea perda gran parte della sua forza: “Senza Osimhen il Napoli perde metà della sua forza. Da Napoli arriva una brutta notizia per noi: il nigeriano si è allenato e recupererà sicuramente per la gara con la Juve”; “Il Napoli è Osimhen dipendente, inutile negarlo”, questi alcuni dei commenti sul web.

Nonostante tutto i tifosi bianconeri sono pronti a combattere nella speranza di portare a casa i tre punti: battere il Napoli con il loro miglior giocatore in campo sarebbe ancora più gratificante.