La confessione di Del Piero: “Tutti odiano la Juventus in Italia”

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha commentato la difficile situazione che sta attraversando la squadra bianconera a causa degli scandali fuori dal campo.

In un’intervista rilasciata alla CBS, Alessandro Del Piero ha affermato che, nonostante le possibili restituzioni dei 15 punti di penalizzazione, ci sono ancora due fattori da considerare alla fine della stagione.

Del Piero ha sottolineato che in Italia tutti odiano la Juve, ma che la decisione di penalizzarla in questo modo a metà della stagione non è giusta nemmeno per le altre squadre. Secondo l’ex calciatore, sarebbe stato meglio prendere una decisione alla fine del campionato, senza influenzare la classifica durante il torneo.

“Ci sono delle possibilità che vengano ridati indietro i 15 punti, ma quello che conta di più sono le altre due cose che devono accadere alla fine della stagione. Le sensazioni in Italia? Ok, tutti odiano la Juve, questa è la prima cosa da sapere per comprendere al meglio la situazione, ma è vero che in questo momento particolare non puoi prendere questa decisione, durante la stagione”.

Inoltre, Del Piero ha espresso il suo rammarico riguardo a questa situazione e ha sottolineato che la Juventus e le altre squadre che lottano per il titolo stanno attraversando una montagna russa di emozioni. Tuttavia, l’ex stella della Vecchia Signora ha lodato l’impegno del tecnico Allegri e dei giocatori, che stanno facendo del loro meglio per superare questo momento difficile.

La Juve sta cercando di risalire la classifica nonostante la penalizzazione, ma le vicende fuori dal campo potrebbero vanificare ogni sforzo e punire i bianconeri con clamorose punizioni.