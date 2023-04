Pressing Mauro: “Juventus vittima del sistema” interviene Auriemma

Massimo Mauro durante la trasmissione Pressing ha accusato il sistema calcio italiano di penalizzare la Juventus.

Nella puntata di Pressing, trasmessa in seconda serata su Italia 1, l’ex calciatore Massimo Mauro ha espresso forti critiche nei confronti delcalcio italiano, reo di penalizzare la Juventus. Durante la trasmissione, Mauro ha fatto delle dichiarazioni complottiste dopo la sconfitta dei bianconeri contro la Lazio: “Ho visto una Juventus sparsa fino all’ingiustizia. Poi ha avuto cinque minuti di fuoco. Nel secondo tempo abbiamo visto una bella partita ma non si può parlare di sconfitta chiara. Vorrei chiedere a Zazzaroni, ma perché la curva della Juventus e quelle di Roma e Lazio no? Forse la Juventus ha un problema con il sistema calcio. Vedete anche il gol convalidato alla Lazio“.

Raffaele Auriemma ha poi preso la parola per chiarire il suo punto di vista: “Quello che non capisco è perché non si possa sapere cosa si siano detti Di Bello e Irrati. Ma quello che Mauro insinua sembra che l’arbitro abbia detto a Irrati di far perdere la Juventus. Ma che vuol dire che la Juventus ha un problema con il sistema calcio?”.

Mauro non si è fermato e ha continuato a criticare: “Se un arbitro non ha il coraggio di fischiare la punizione e nonostante il VAR viene assegnato lo stesso il gol, allora c’è un problema”.

La discussione è stata poi chiusa da Graziano Cesari, che ha voluto sottolineare che non bisogna sempre pensare male: “Quest’anno quante decisioni sono state controverse? Ci sono sempre uomini che sbagliano”.