Spezia-Napoli, Ziliani: “Di Bello va sospeso per sei mesi!”

Durante Spezia-Napoli arbitrata da Di Bello ci sono stati cori razzisti contro Osimhen e cori di scherno per Diego Armando Maradona.

I cori sono stati intonati dalla curva Ferrovia dello Spezia. Un intero settore che ha cantato a squarciagola: “È morto Maradona”. Un intero settore che ha intonato ululati razzisti nei confronti di Osimhen.

Eppure mai l’arbitro Di Bello ha sentito l’esigenza di fermare la partita. Il direttore di gara di Spezia-Napoli ha fatto semplicemente finta di non sentire quella vergogna che stava accadendo sotto i suoi occhi.

Cori Spezia-Napoli

“Se il calcio italiano fosse una cosa seria e non quell’aborto di sport che ormai tutto il mondo schifa, la prima cosa da fare sarebbe squalificare per 6 mesi l’arbitro Di Bello che a La Spezia non ha sospeso una partita che si stava giocando in un disgustoso clima razzista” ha scritto Paolo Ziliani.

Quei cori li hanno sentiti veramente tutti, solo l’arbitro Di Bello no. Non si capisce per quale motivo non abbia sospeso la partita. Magari l’Aia interverrà su questa vicenda, magari qualcuno ci farà sapere il motivo. Magari, prima o poi, si permetterà agli arbitri di parlare e non di restare in una protezione che sa di casta.