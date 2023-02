Condò: “Gol del Napoli regalati dallo Spezia”

Paolo Condò parla di gol “regalati dello Spezia al Napoli” durante la sfida della 21sima giornata di Serie A allo stadio Picco.

Nel suo editoriale per Repubblica, Paolo Condò scrive: “I tre gol sono stati regalati dallo Spezia“. Opinione che è stata data anche Massimo Ambrosini, vecchio cuore rossonero.

Ma Condò poi chiarisce, sempre nel suo editoriale che i gol del Napoli non “sono piovuti dal cielo” ma sono il frutto di una presenza del Napoli costante nella trequarti dello Spezia. Una pressione continua quella degli uomini di Luciano Spalletti che hanno portato gli azzurri a segnare tre gol nella ripresa. Le marcature sono state aperte da Kvaratskhelia su rigore, poi la doppietta di Osimhen.

Il nigeriano prima ha siglato un gol di grandissima levature atletica, con uno stacco di testa mostruoso. Poi ha sfruttato l’assist di Kvaratskhelia ed ha siglato il suo gol numero 16 in stagione. In questo modo il Napoli resta ben saldo al primo posto in classifica. Gli azzurri hanno ancora 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan durante il derby.

Una vittoria che porta i rossoneri addirittura fuori dalla zona Champions League e lascia solo i nerazzurri con possibili speranze di rimonta sul Napoli.