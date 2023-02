Ambrosini: “Napoli fortunato, due gol regalati”. La risposta di Borghi zittisce tutti

Massimo Ambrosini negli studi di DAZ esalta l’Inter come principale avversaria del Napoli. Immediata la risposta di Stefano Borghi.

Gli studi di DAZN discutono il campionato di Serie A. Dopo la vittoria dell’Inter sul Milan nel Derby della Madonnina, il conduttore Marco Cattaneo si rivolge ai suoi ospiti e dice: “Il Napoli sta facendo molto parlare di sé, ci chiediamo quando vincerà questo campionato. Comunque, l’Inter ha un centrocampo molto forte con giocatori come Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Henrikh Mkhitaryan in panchina, potrebbero essere la miglior mediana di Serie A?”

L’ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, commenta: “L’Inter è l’unica squadra che ha sconfitto il Napoli, non lo dimentichiamo. Se ha il coraggio dimostrato contro Milan e Napoli, può giocarsela con chiunque. Anche contro il Barcellona in Champions League, ha dimostrato il suo potenziale. Se guardiamo le statistiche, l’Inter ha pochi giocatori che dribblano, quindi deve mantenere un ritmo alto e giocare con un’idea precisa, altrimenti non ottiene risultati. Deve viaggiare al meglio se vuole restare in Europa”.

“A proposito del Napoli, le partenze sono state importanti, tutto ciò che è stato costruito è stato fatto strada facendo. Con lo Spezia ci sono stati episodi fortunati, la verità è che lo Spezia ha regalato due gol al Napoli. Guardando il suo cammino in campionato, mi viene in mente la Juventus dei 100 punti per la forza che trasmette. C’è poi Kim Min-Jae, che è quasi più forte di Kalidou Koulibaly. E’ incredibile“.

Stefano Borghi, giornalista presente in studio, risponde: “Meglio del Napoli non c’è niente, in questa stagione: da nessuna parte, in nessun settore e da nessun punto di vista”.

“I centrocampisti dell’Inter – aggiunge Borghi – sono sicuramente forti, ma quest’anno non vedo paragoni. La dimostrazione di forza del Napoli e quel senso di appagamento che ti dà guardare le partite degli uomini di Spalletti, a mio avvisto, trasmettono una sensazione di dominio tecnico incontrastato ed incontrastabile. Khvicha Kvaratskhelia è bello da vedere e forte come attaccante. Per non parlare dello strapotere fisico di Victor Osimhen. Il Napoli vince con la profondità della sua rosa e la costruzione di azioni sempre ben ponderate”.

“Ben altra storia il Milan. Gioca molto basso e non ha coraggio. E’ in difficoltà sotto tutti i punti di vista. A confronto, il Napoli è una squadra sovrumana. Il rendimento del Milan non è paragonabile e, più in generale, non è buono”.