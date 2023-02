Osimhen a De Laurentiis: “Voglio la Champions League”

Victor Osimhen vuole vincere la Champions League, il giocatore nigeriano lo ha confessato ad Aurelio De Laurentiis.

Il nigeriano ha segnato una doppietta con lo Spezia, toccando quota 16 gol in stagione, di cui 15 in Seri A. Ma proprio la Champions League è stato uno dei palcoscenici in cui Osimhen ha giocato di meno in questa stagione. L’infortunio di inizio stagione lo ha bloccato per sei partite e gli ha fatto saltare gran parte della fase a gironi, lasciando a Simeone e Raspadori il compito di centrare la qualificazione.

Ma Osimhen vuole la Champions League e lo ha detto ad Aurelio De Laurentiis, come ricorda Gazzetta dello Sport. Il giocatore ne parlava già tre stagioni fa, quando ha sottoscritto il suo contratto con la società azzurra.

Una mentalità da vincente quella di Osimhen che nella Champions League vede il massimo traguardo della sua carriera calcistica. Un’ambizione che si sposa con quella del patron azzurro che vede concreta la possibilità di approdare almeno ai quarti della massima competizione europea.

Il Napoli giocherà l’andata degli ottavi di Champions League il 21 febbraio. La sfida sarà con l’Eintracht Francoforte, squadra sicuramente da prendere con le pinze, ma almeno sulla carta il Napoli pare favorito.

Un’occasione da sfruttare per la squadra azzurra per alimentare anche il songo di andare più avanti possibile in Europa.