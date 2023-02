Spezia-Napoli, 0-3 il video dei gol e gli highlights

Il video dei gol e gli highlights di Spezia-Napoli 0-3, match valevole per la 21a giornata di Serie A 2022/2023.

Non c’è storia allo stadio Picco: il Napoli di Osimhen e Kvaratskhelia sbanca La Spezia con un netto 0-3. Nel primo tempo i liguri si fanno vivi e spaventano i partenopei, ma nel secondo tempo è tutto un monologo azzurro. La partita si sblocca grazie a un rigore concesso per un’infrazione di Reca, che Kvaratskhelia trasforma in gol. Poi Osimhen si scatena e sigla una doppietta, sfruttando gli errori individuali della difesa avversaria.

Il Napoli continua a macinare punti e si avvicina sempre di più allo scudetto. Guarda i gol e gli highlights di Spezia-Napoli 0-3 in questo video!