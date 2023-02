Osimhen: “Grande vittoria per tutto il gruppo. In serie A nessuno ti regala niente”

Victor Osimhen ha parlato al termine della gara vinta dal Napoli contro lo Spezia. Il nigeriano suona la carica per lo scudetto.

Il Napoli ha vinto in maniera travolgente contro lo Spezia con Victor Osimhen che ha segnato una doppietta. Il nigeriano è diventato sempre più il capocannoniere del campionato e si è detto molto contento per la vittoria e per aver raggiunto i grandi giocatori del Napoli. Osimhen ha dichiarato di essere molto concentrato sul campionato e di aver fatto una scusa personale a una signora colpita da un suo tiro durante il pre-partita.

Il calciatore azzurro sta dimostrando di essere uno degli attaccanti più forti e in forma del campionato di Serie A e il Napoli continua a navigare verso il sogno dello scudetto, facendo felici i tifosi partenopei.

OSIMHEN SU SPEZIA-NAPOLI

“Congratulazioni alla squadra. Sono contento per questa vittoria. Mi fa piacere aver raggiunto i campioni del Napoli come numero di gol. Abbiamo avuto rispetto dello Spezia. E’ stata una grande vittoria perche’ non e’ stata una partita semplice”.

“Sono tre punti importanti perché in serie A nessuno ti regala niente. Restiamo concentrati sul campionato. Prima del match ho colpito una signora con un tiro, abbastanza forte, e sono andato a scusarmi di persona”.