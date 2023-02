Spalletti celebra la vittoria sullo Spezia, poi il messaggio per la Champions League

Luciano Spalletti ha commentato la vittoria per 3-0 del Napoli sullo Spezia grazie alla doppietta di Osimhen e al rigore di Kvara.

Napoli ha vinto contro lo Spezia con un punteggio di 3-0. Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista a SKY Sport alla fine del match al Picco Stadium. Il tecnico del Napoli ha detto che la differenza in queste partite dipende dalla mentalità dei calciatori e che all’inizio la squadra non è stata fluida a causa dell’equilibrio dello Spezia.

Spalletti ha poi elogiato il lavoro delle punte, Osimhen e Kvara, sottolineando la loro importanza per la squadra. Ha menzionato la difficoltà del campo e come Osimhen sia forte sia fisicamente che tecnicamente. Ha anche menzionato il contributo di Kvara, che ha servito il gol a Osimhen.

“La differenza, in queste partite qui, la fa la testa dei calciatori. In questo orario qui non c’è il tempo di capire e organizzarsi. All’inizio non siamo stati fluidi per l’equilibrio dello Spezia. Le punte hanno fatto un gran lavoro. Loro si sono abbassati molto dandoci il pallino del gioco. Osimhen e Kvara spesso richiamati? Abbiamo bisogno della loro qualità, del loro estro e della loro fantasia. Sono loro che aprono le strade per poter entrare. Il campo era difficilissimo, secco sotto, bagnato sopra. Non era facile trovare il ritmo a cui siamo abituati.

Osimhen e’ veramente forte anche da un punto di vista fisico. Lobotka è forte, ma difficilmente si alza e va giocare sopra come faceva Pizarro. E’ importante essere disponibili con la squadra, come ha fatto Kvara servendo il gol a Osimhen. Sono qualità di gruppo, che questi ragazzi hanno. Ci arrivano per insieme di squadra a determinate conclusioni”.

Spalletti ha poi parlato della Champions League, dicendo che l’obiettivo della squadra è raddoppiare i risultati raggiunti. Ha espresso il suo amore per la città di Napoli e i suoi tifosi.

“Champions? Ci sono dei momenti nella vita in cui si raggiungono dei risultati, o ci si accontenta o si prova a raddoppiare. Noi non abbiamo nessun dubbio o pensiero da fare. Abbiamo deciso di raddoppiare, giocando le partite per determinare qualcosa per amore dei nostri tifosi che erano a casa a pregare con noi con le mani congiunte perché ci amano. Noi dobbiamo trasferire sul campo l’amore dei napoletani per questo sport”.

Luciano Spalletti su Spezia -Napoli ha a concluso dicendo che lo Spezia rappresenta molto nella sua vita e che ha molti amici lì e che due dei suoi tre figli sono nati nella città.

“La Spezia per me rappresenta tanto nella mia vita, è nella mia storia, quando li vedo vincere sono contento. A La Spezia ho molti amici, vivo molto tempo della mia vita in questa città, qui ho conosciuto mia moglie e ci sono nati 2 dei miei 3 figli”.