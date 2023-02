Spezia-Napoli: 0-3, Osimhen e Kvara asfaltano i liguri e rispondono ai cori razzisti

Spezia-Napoli 0-3, Kvaratskhelia e Osimhen stendono i liguri e rispondono sul campo ai cori razzisti dei tifosi di casa.

Il Napoli sta vivendo una stagione da sogno con due fuoriclasse che stanno trascinando la squadra verso lo Scudetto. Victor Osimhen e Kvaratskhelia stanno letteralmente dominando il campionato con prestazioni da veri campioni. Osimhen ha realizzato una doppietta nella partita di oggi, diventando il quarto giocatore nella storia del Napoli a segnare 16 gol nelle prime 21 partite di Serie A.

Kvaratskhelia, d’altra parte, è uno dei pochi calciatori al mondo ad avere in doppia cifra sia gol che assist nei maggiori campionati europei. In questa categoria, si unisce a nomi del calibro di Messi, Neymar, Gnabry e Kolo Muani.

La vittoria odierna a La Spezia, per 0-3, è stata l’ennesima prova della superiorità del Napoli, grazie alla strepitosa coppia Osimhen-Kvaratskhelia. La prima frazione di gioco è stata piuttosto noiosa, ma la seconda ha regalato emozioni a non finire. Kvaratskhelia ha segnato su rigore, poi è stato il turno di Osimhen che ha chiuso il match con una doppietta, portando il suo totale a 16 gol in campionato.

Da segnalare i soliti cori dei tifosi di casa contro Napoli e i napoletani, spenti dalle reti di Kvara e Osimhen. Il Napoli risponde sul campo anche al razzismo.

In conclusione, il Napoli è sempre più padrone del campionato, mentre la Spezia è chiamata a guardarsi le spalle. Questi due giocatori stanno dimostrando di essere dei veri leader e di avere un talento fuori dal comune, e siamo sicuri che continueranno a regalare emozioni ai tifosi del Napoli e a tutti gli appassionati di calcio.