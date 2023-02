l’Inter vince il derby, il Milan sprofonda fuori dalla zona Champions League

l’Inter vince il derby grazie ad un gol di Lautaro Martinez. Il Milan ora è al sesto posto con la Lazio che deve ancora giocare.

Il derby di Milano lo vince l’Inter. Alla squadra di Simone Inzaghi basta il gol di Lautaro Martinez per portare a casa i tre punti che lo tengono a meno 13 punti dal Napoli primo in classifica.

Ma i nerazzurri dominano il primo tempo e trovano il gol del vantaggio che proteggono per tutta la partita, anche per un Milan nettamente inconsistente che riesce a fare poco o nulla. Nel secondo tempo i rossoneri solo una volta hanno una netta occasione di arrivare al pareggio, ma Giroud smarcato in area da Leao, stoppa malissimo il pallone e non riesce a calciare in porta con tutto lo specchio a disposizione.

Inter-Milan: tabellino

INTER-MILAN 1-0

Marcatori: 34’ Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (dal 90’+4 Asllani), Çalhanoğlu (dall’89’ Gagliardini), Mkhitaryan (dal 71’ Brozovic), Dimarco (dal 71’ Gosens); Martínez, Džeko (dal 71’ Lukaku). A disp.: Cordaz, Handanovič; D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti, Bellanova; Carboni. All.: S. Inzaghi.

MILAN (3-5-2): Tătăruşanu; Kalulu, Kjær (dal 86’ Rebic), Gabbia (dal 71’ Thiaw); Calabria (dal 55’ Saelemaekers), Messias (dal 46’ Diaz), Tonali, Krunić, Hernández; Giroud, Origi (dal 55’ Leao). A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré; Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx; De Ketelaere. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

Note: Ammoniti: 32’ Kalulu, 49’ Gabbia, 62’ Leao, 67’ Mkhitaryan, 68’ Acerbi, 84’ Giroud, 88’ Rebic. Recupero tempo: 1‘ 1T, 5’ 2T.