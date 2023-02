Graziani: “Di Lorenzo il più forte d’Europa. Scudetto, ecco quando lo vince il Napoli”

Ciccio Graziani elogia il Napoli dopo la vittoria con lo Spezia: “Lo scudetto può arrivare già ad aprile“.

L’ex giocatore è intervenuto insieme con Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Sportiva. Graziani sul Napoli ha detto: “Sta facendo veramente qualcosa di incredibile. Io guardavo una parte di partita insieme con Cesari a Milano, e lui mi diceva guarda è solo questione di tempo. Ed è vero perché il Napoli ha una manovra avvolgente, costringe nell’area di rigore l’avversario e ti dà sempre la sensazione di poter segnare da un momento all’altro“.

Poi Graziani ha aggiunto: “Parliamo di una squadra che ha un giocatore come Giovanni Di Lorenzo è sicuramente il terzino destro migliore d’Europa. Sta avendo un ruolino di marcia impressionante, di questo passo il Napoli vince lo scudetto già ad aprire. Questo è merito anche della società e di Cristiano Giuntoli che ha fatto un lavoro enorme“.

Proprio sul lavoro fatto dal gruppo scouting del Napoli si è espresso Ivan Zazzaroni che ha detto: “Sicuramente il lavoro del Napoli è incredibile, ma lo ha fatto anche quando gli altri club non potevano investire. La Juventus ha fatto solo parametri zero e sbagliato completamente il mercato. Nell’anno dei Mondiali ha preso Pogba, Paredes e Di Maria. L’Inter ha basato tutto sul ritorno di Lukaku, mentre il Milan aveva 50 milioni di budget e 30 milioni li ha spesi per prendere De Ketalere, che al momento non convince, poi vedremo“.