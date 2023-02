Al club di Sky si chiedono: Inter rimonta possibile? Bergomi e Di Canio rispondono

L’Inter vice contro il Milan e resta a 13 punti di svantaggio dal Napoli, i nerazzurri credono ancora nello scudetto in Serie A.

Durante la puntata di Sky Calcio Club andata in onda domenica 5 febbraio 2023, si parla anche della possibile rimonta scudetto da parte dell’Inter.

Fabio Caressa in conduzione cita le parole di Spalletti per introdurre l’argomento. Il tecnico del Napoli prima di Napoli-Spezia, aveva detto di non poter abbassare la guardia perché come il Napoli ha fatto un “filotto di vittorie consecutive, dobbiamo pensare che anche chi ci insegue possa farlo“. A quel punto arriva la domanda sulle possibilità di rimonta dell’Inter, rimasta forse l’unica antagonista del Napoli, almeno sulla carta.

Rimonta Inter: le parole di Bergomi e Di Canio a Sky

La prima risposta arriva da Bergomi che dice: “Io non credo che l’Inter possa farcela. È giusto che si pensi che dietro qualcuno possa fare filotto di vittorie, ma non penso che accadrà. Il Napoli dà impressione di superiorità, può sbloccare la partita quando vuole. Inoltre la squadra di Spalletti dovrebbe perdere cinque partite e non credo proprio che questo possa accadere“.

Anche Di Canio parla della rimonta Inter sul Napoli e dice: “Non è facile fare un filotto e non sbagliare le due partite di Champions. Ma Inzaghi deve credere nella rimonta, anche se l’Inter è parsa fragile nelle partite sporche”.

Anche Bucciantini non crede alla rimonta dell’Inter e dice: “I nerazzurri sono grandi quando c’è da essere grandi, lo si è visto con la vittoria nel derby, ma anche con quella col Napoli. Ma poi l’Inter fallisce con le altre squadre“.