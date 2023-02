Ziliani: “La Juve rischia la serie C, ma avete visto cosa ha scritto il Corriere?”

Paolo Ziliani rivela la possibile penalizzazione che verrà inflitta alla Juve per il caso stipendi e bacchetta il Corriere dello Sport.

La Juventus sta affrontando un periodo difficile a seguito della penalizzazione di 15 punti che ha ricevuto per il processo sportivo sulle plusvalenze fittizie. Questo ha causato grande preoccupazione all’interno del club, poiché la posizione in classifica della Juventus sta diventando sempre più precaria. La squadra bianconera si è trovata a giocare due partite di campionato subito dopo la sentenza della Corte d’Appello della FIGC, ma non è riuscita a ottenere più di un punto, il che significa che la zona retrocessione è sempre più vicina e che la possibilità di accedere alla prossima Champions League sta diventando sempre più lontana.

Il giornalista Paolo Ziliani, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social anticipando la possibile penalizzazione che potrebbe essere inflitta alla Juventus. Ziliani ha anche ha bacchettato il Corriere dello Sport diretto da Ivan Zazzaroni per un articolo che definisce inutile sulla Juventus, che ha sottolineato i numeri della squadra su TikTok.

Ziliani scive su Twitter: “Dopo il -15 per le plusvalenze la Juventus rischia, sempre che non la mandino direttamente in C, un -30 per le manovre-stipendi, ma il Corriere dello Sport rassicura tutti: con il +20 (milioni di follower su TikTok) lo scudetto è ancora possibile. È record”.

Poi la stilettata al quotidiano di Zazzaroni: “La Juve non passa mai di moda. E proprio ieri ha tagliato il traguardo dei venti milioni di follower su TikTok, su cui era sbarcata appena il nove luglio del 2020. Si consolida quindi le leadership nella classifica dei club italiani più seguiti sui social, con gli oltre dieci milioni su Twitter”.