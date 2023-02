Carnevale: “Kvaratskhelia come Giordano, Di Lorenzo come Corradini” il confronto con il Napoli di Maradona

Andrea Carnevale fa il confronto tra il Napoli attuale e quello di tempi di Diego Armando Maradona, paragonando i vari calciatori.

In una intervista rilasciata a Corriere dello Sport, l’ex attaccante del Napoli ha confermato le parole di Gian Piero Gapserini. Il tecnico dell’Atalanta ha esaltato il Napoli di Spalletti dicendo che stava facendo meglio di quello di Maradona.

Ma Carnevale ha paragonato anche i vari giocatori: “Riscontro similitudini con Simeone: per un periodo ho fatto la riserva a Giordano e il Cholito, come me, è partito spesso dalla panchina garantendo però estrema efficacia. I suoi gol si sono rivelati preziosi, è un giocatore che stimo moltissimo, un attaccante completo che può fare anche l’esterno: io, pur di giocare, accettai di spostarmi dal centro dell’attacco al versante sinistro. Maradona? Lui non ha paragoni. Non è neanche lontanamente immaginabile“.

Poi ha aggiunto: “Devo premettere che quei tre lì davanti, quelli d’un tempo, non sono facilmente imitabili: Maradona, Giordano e Careca insieme erano davvero qualcosa di speciale. Detto questo, e sempre con le debite proporzioni, potrei accostare Kvaratskhelia a Giordano; Lobotka un po’ tra Romano e Fusi; Anguissa a De Napoli o Bagni; Zielinski, che conosco bene dai tempi di Udine, mi ricorda Zola; Kim lo rivedo in Renica, mentre Di Lorenzo forse ha un qualcosa di Corradini. E Rrahmani potrebbe essere Ferrara“.