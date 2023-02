Juventus i tifosi: “Lo scudetto del Napoli è di cartone, senza i bianconeri” Risposta da applausi di Iannicelli

I tifosi della Juventus delusi dalla penalizzazione attaccano il Napoli. Arriva la risposta di Peppe Iannicelli.

I tifosi della Juventus sono delusi e insoddisfatti a causa della decisione della Procura di penalizzare la squadra di Massimiliano Allegri con 15 punti in classifica per la vicenda delle plusvalenze e a causa dei recenti risultati negativi. Alcuni sostenitori sui social network hanno iniziato a criticare il Napoli, affermando che, se dovessero vincere il campionato, il loro Scudetto sarebbe privo di valore a causa della stagione che considerano “falsata” dalla penalizzazione.

“Il Napoli merita rispetto per il suo scudetto, non importa la penalizzazione della Juventus” – dichiara Peppe Iannicelli su Radio Marte. I tifosi della Juventus sono delusi per la decisione della Procura di penalizzare la squadra di Massimiliano Allegri con 15 punti in classifica e i recenti risultati negativi, ma prendersela con lo Scudetto del Napoli non è la risposta.

“Giù le mani dallo scudetto del Napoli! Come fanno a dire che lo Scudetto del Napoli non valga niente solo perché la squadra di Allegri è stata penalizzata?! Chi è con l’acqua alla gola, evidentemente, non sa che dire. Fossi in loro, mi concentrerei sul rendimento della Juve sul campo e sulla qualità del gioco prodotto. Chi ha un distacco così importante, e che era importante già prima della squalifica, sa di aver conquistato il suo vantaggio sul rettangolo verde. La formazione di Spalletti ha annichilito tutti gli avversari. Il Napoli ha uno score straordinario: miglior attacco, miglior difesa e tutto ciò avvilisce le altre contendenti”.

Iannicelli suggerisce ai tifosi della Juventus di concentrarsi sulle loro prestazioni sul campo e sulla qualità del gioco invece di mettere in dubbio la validità dello Scudetto del Napoli. La formazione di Spalletti sta dominando il campo con il miglior attacco e la migliore difesa, quindi il Napoli merita rispetto per le sue prestazioni eccezionali.