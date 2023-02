De Laurentiis sogna la Champions: Il retroscena alla cena del Napoli

L’audio virale della sua telefonata con un tifoso mostra la verità dietro tanta ironia. Nella testa di De Laurentiis, oggi c’è più la Champions League che lo scudetto. Questa è un’occasione unica per riscrivere una pagina di storia e vincere la coppa europea, qualcosa che il Napoli non ha mai fatto prima. La Coppa Italia non c’è più, ma ci sono ancora le competizioni più allettanti davanti al Napoli. Il campionato è una corsa a tappe, ma fare bene in Europa aiuterà la squadra a mantenere alto il livello anche in Italia.

Durante la cena, De Laurentiis ha fatto i complimenti per quanto fatto finora e ha espresso la vicinanza del club al gruppo squadra. Tutti sono arrivati con un sorriso e sono andati via con lo stesso sorriso. Questo è un segnale della forte unione e della collaborazione all’interno della squadra, che sono elementi fondamentali per raggiungere grandi traguardi. Insieme, come ha detto De Laurentiis, si può andare lontano e superare i propri limiti.