De Maggio: “Napoli, serata in allegria. Champions obiettivo di De Laurentiis”

Valter De Maggio rivela che il Napoli ha vissuto una serata in allegria: si è parlato di Champions, l’obiettivo di De Laurentiis

Valter De Maggio, giornalista che segue da vicino il Napoli, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, si è soffermato sulla cena che si è svolta ieri sera a Valle di Maddaloni: “Mentre tante squadre devono fare i conti con i problemi societari, il Napoli, dalla sua, va a cena per trascorrere una serata in allegria. I calciatori, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e lo staff, sono stati ospiti del patron in una nota braceria ed hanno mangiato dell’ottima carne e bevuto del buon vino”.

De Maggio svela che la Champions League è il grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis

De Maggio, poi, prosegue: “Il clima è dei migliori, ma bisogna continuare su questa scia. Gli azzurri sono impegnati in campionato e faranno di tutto per superare anche il turno di Champions League, il grande obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis”.

“Intanto vi anticipo una bella notizia, domani saremo tre ore a Castel Volturno con la squadra partenopea. Ci sarà Pierluigi Gollini ai nostri microfoni, parlerà in anteprima da noi e sarà presentato. Passeremo delle ore insieme alla squadra, direttamente dal centro tecnico”. Conclude De Maggio.